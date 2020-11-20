Москва, , 09:54 — REGNUM В Москву и Подмосковье в выходные дни (21−22 ноября) придет антициклон, который принесет обильные осадки в виде снега, передают «Метеоновости».

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В ночь на субботу может выпасть от 2 до 5 см, снежный покров составит 1−3 см. В Москве подморозит до — 2 °C. Ветер юго-западный 3−8 м/с.

В воскресенье мороз усилится до −3… −5 °C. Снегопад продолжится высота снежного покрова может составить 4−5 см. Атмосферное давление в норме — 745−747 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в Москве будет облачно, снег, мокрый снег, сильная гололедица.

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