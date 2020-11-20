Нью-Дели, , 09:58 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 45,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и потому их общее число превысило 9 млн. Об этом 20 ноября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 45 882 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число достигло 9 004 365.

Также сообщается, что за это же время в Индии 584 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 132 162.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 8 428 409 человек вылечились от нового заболевания, 44 807 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 45 576 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.