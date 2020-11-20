Лондон, , 09:53 — REGNUM В сети появился трейлер нового дополнения для игры Total War: Warhammer 2. Его опубликовали 19 ноября на официальном YouTube-канале франшизы Total War.

В дополнении The Twisted & The Twilight геймеры получат доступ к двум новым легендарным лордам: Троту Нечистому и Сумеречным Сёстрам. Помимо этого, в игре появятся новые сюжетные кампании, фракции и боевые единицы.

Релиз The Twisted & The Twilight ожидается 3 декабря 2020 года. Дополнение можно будет приобрести в сервисе Steam.

Читайте ранее в этом сюжете: Bethesda познакомила игроков с историей Братства Стали в игре Fallout 76

Читайте развитие сюжета: «Золотой путь»: в игре Borderlands 3 стартовало новое мини-событие