Москва, , 09:51 — REGNUM В Москве от коронавирусной инфекции вылечились ещё 5836 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы со ссылкой на данные вице-мэра города Анастасии Раковой.

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«Ещё 5836 пациентов вылечились от коронавируса в Москве», — говорится в информации.

Это на 54 человека больше, чем сутками ранее, когда выздоровели 5782 человека.

Всего за время пандемии в Москве смогли победить коронавирус свыше 394 тыс. человек.