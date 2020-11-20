Ярославль, 20 ноября 2020, 09:51 — REGNUM Департамент образования Ярославской области пообещал решить проблему с учебниками для слабовидящих детей из школы № 12. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о проблеме стало известно во время заседания комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля. Родители детей, которые остались без специальных учебников, обратились к депутатам. Замдиректора городского департамента образования рассказала, что школа посылала заявку на покупку специализированной литературы, но она не была удовлетворена. На уровне региона, напротив, обвиняют во всем школу.
В департаменте заявили, что замена учебников в регионе «идёт поэтапно и постоянно». Недостающие учебники для школы № 12 будут куплены за за счет средств фонда материального обеспечения школы.
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