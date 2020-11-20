Ярославль, , 09:51 — REGNUM Департамент образования Ярославской области пообещал решить проблему с учебниками для слабовидящих детей из школы № 12. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о проблеме стало известно во время заседания комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля. Родители детей, которые остались без специальных учебников, обратились к депутатам. Замдиректора городского департамента образования рассказала, что школа посылала заявку на покупку специализированной литературы, но она не была удовлетворена. На уровне региона, напротив, обвиняют во всем школу.

«В данном конкретном случае заявки от руководства школы №12 в департамент образования мэрии города Ярославля на закупку данной специализированной учебной литературы не поступало. Стоит отметить, что согласно своевременно поступившим заявкам на новый учебный год за счет средств регионального бюджета были закуплены учебники для 1, 4 и 6 классов на сумму 1 494 071 руб. По данным руководства образовательного учреждения сейчас в седьмом классе учебный процесс организован по специализированным учебникам и по обычным учебникам с использованием технических средств (увеличителей). Недостающая специализированная учебная литература будет приобретена в ближайшее время», — сообщили в департаменте образования Ярославской области.

В департаменте заявили, что замена учебников в регионе «идёт поэтапно и постоянно». Недостающие учебники для школы № 12 будут куплены за за счет средств фонда материального обеспечения школы.

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