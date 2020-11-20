Симферополь, , 09:50 — REGNUM Гробы из картона для кремации либо захоронения умерших начали изготавливать в Республике Крым. Предложение «экологичных» гробов появилось на сайте Крымской национальной мемориальной компании.

«Мы готовы сейчас производить в неделю до 100 изделий. Мы будем в первую очередь испытывать их в похоронных организациях Крыма и в собственном нашем крематории, чтобы убедиться в вещах, которые были разработаны теоретически», — цитирует ТАСС директора Крымской национальной мемориальной компании Михаила Ремеза.

По словам Ремеза, производство гробов из картона позволит существенно снизить потребление леса и нанесение вреда окружающей среде. Производитель не исключает увеличения производства картонных гробов, если заказчику будет поставляться продукция листами для последующей самостоятельной сборки — по специальному видеоруководству.