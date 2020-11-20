Роквилл, США, , 09:47 — REGNUM На официальном YouTube-канале студии Bethesda Softworks вышел новый трейлер игры Fallout 76. Он посвящён истории Братства Стали в пустошах Аппалачии.

В ролике разработчики рассказали о появлении Братства Стали в Аппалачии и том, как эта организация будет вписана в глобальный сюжет Fallout 76. Напомним, релиз обновления «Стальной рассвет» состоится уже 1 декабря 2020 года.

Fallout 76 — это массовая многопользовательская ролевая игра по мотивам популярной франшизы Fallout. Изначально проект получил негативные отзывы от геймеров и критиков, однако его оценки значительно улучшились после выхода обновления Wastelanders.

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