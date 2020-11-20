Стокгольм, , 09:49 — REGNUM 19 октября директор департамента здравоохранения Стокгольмского региона Бьорн Эрикссон объявил о введении в столице режима повышенной готовности. По его словам, это напрямую связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

«Число умерших, очевидно, не снижается, а скорее наоборот», — заявил Эрикссон.

Чиновник также подчеркнул, что местные карантинные ограничения в Стокгольме продлеваются до 13 декабря из-за возрастающих рисков заболевания COVID-19.

«Сегодня у нас меньше пациентов, находящихся в реанимации, по сравнению с прошлой весной. В то же время мы ожидаем, что их число увеличится», — добавил Эрикссон.

Читайте ранее в этом сюжете: В отдельных регионах Швеции вновь закроют дома престарелых для посетителей