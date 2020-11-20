Салехард, , 09:43 — REGNUM На Ямале в посёлке Пангоды закрыли стационар из-за вспышки COVID-19 среди более половины сотрудников. Об этом сообщает ТРК «Ямал-Регион» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Отмечается, что стационар в районной больнице не работает до выздоровления врачей. Пациенты с COVID-19 направляются в Надымскую ЦРБ.

Жители посёлка Пангоды в социальных сетях сообщают, что им перестали оказывать любую медицинскую помощь, тогда как местные власти говорят о работе амбулаторного отделения.

Напомним, ранее журналистка «Ноябрьск 24» Яна Джус сообщила, как вместе с супругом, болеющим COVID-19, шесть дней дожидалась врача.

Читайте ранее в этом сюжете: Семья ямальской журналистки с COVID-19 шесть дней ждала врача