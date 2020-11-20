Санкт-Петербург, , 09:48 — REGNUM В Петербурге зафиксирован очередной печальный «рекорд» по числу новых зараженных коронавирусом. За последние сутки таковых в городе обнаружилось 2394 человек, это самый большой суточный показатель с начала пандемии, он на 82 случая больше, чем было днем ранее.

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О новых данных сообщает 20 ноября телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на городской оперативный штаб.

Всего за время пандемии в городе коронавирус нашли у 92 794 человек. Суточный показатель превысил 1000 зараженных 4 ноября, а с 16 ноября ежедневно превышает 2000 зараженных в сутки.

Тест на коронавирус за последние сутки сдали еще 43 237 петербуржцев, Под наблюдением врачей остаются 2978 пациентов, 71 из них находятся в обсерваторе.

В справочную службу на номер 122 по теме коронавируса обратились 1112 человек за сутки. Более 20 тыс. нуждающихся уже получили продуктовые наборы в качестве гуманитарной помощи.

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