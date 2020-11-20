Москва, , 09:41 — REGNUM Высвобождаемые после перехода с аналогового на цифровое вещание радиочастоты могут быть предоставлены для подключения к интернету социально значимых объектов (СЗО). Готовность перераспределить их между школами, пунктами полиции, избирательными участками, пожарными частями, а также территориальными органами Росгвардии и фельдшерскими пунктами выразила группа российский телеканалов. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, с таким предложением выступили телеканалы «ТВ Центр», НТВ, Пятый канал, Первый канал, холдинг ВГТРК, «Матч ТВ», а также «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Этот вопрос может быть обсуждён уже на ближайшем заседании Государственной комиссии по радиочастотам, намеченном на 23 ноября.

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Уточняется, что речь идёт о частотах 48,5−56,5 МГц (метровый диапазон). Как отмечают эксперты, это позволит передавать данные на большие расстояния и поможет обеспечить интернетом большее число удалённых населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, подключение к интернету социально значимых объектов идёт в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». В списке школы и училища, отделения полиции, Росгвардии, пожарные части, военкоматы, органы государственной власти и местного самоуправления, изирательные участки и фельдшерско-акушерские пункты. Всего планируется обеспечить доступом к сети около 100 тысяч объектов.

Как заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, Минкомсвязь рассчитывает подключить к высокоскоростному интернету все социально значимые объекты в стране на три года раньше заявленных сроков — до конца 2021 года, а не до конца 2024 года, как поручал президент РФ Владимир Путин.

По данным Минцифры, на сегодняшний день в России выход в интернет есть примерно у 40 тыс. социально значимых объектов. В 2021 году подключат еще более 41 тыс. объектов.

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