Абакан, , 09:41 — REGNUM В Хакасии учащиеся 5−11 классов городов Абакан, Саяногорск, Черногорск и посёлка Усть-Абакан продолжат обучение в дистанционном формате до 30 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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Решение о продлении «дистанционки» 20 ноября принял оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.

Дальнейшие изменения в образовательном процессе учащихся указанных классов оперштаб обсудит в конце следующей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, «дистанционку» продлили и для учащихся школ Красноярска.

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