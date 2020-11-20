Сеул, , 09:39 — REGNUM Релиз шутера CrossfireX перенесли на 2021 год. Об этом сообщалось 19 ноября на странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/PlayCrossfireX/status/1329500139883520000

По словам разработчиков, на перенос релиза сильно повлияла бушующая пандемия коронавируса. Они также пообещали поделиться новыми подробностями процесса работы над игрой в ближайшее время.

Напомним, CrossfireX — это шутер с видом от первого лица, разработкой которого занимаются студии Remedy и Smilegate. Игра будет эксклюзивом консолей Xbox One и Xbox Series X/S.

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