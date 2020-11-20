Красногорск, , 09:37 — REGNUM Власти Московской области попросят организации отказаться от корпоративных праздников. Об этом 20 ноября сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

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«Что касается корпоративов — конечно, мы попросим их не проводить. Это дурная затея в настоящее время», — заявил глава региона в видео, которое распространила его пресс-служба.

Воробьёв отметил, что во время пандемии многие медики не приходят домой из-за высокой нагрузки.

«Сейчас все увеселительные мероприятия — моветон», — уверен губернатор Подмосковья.