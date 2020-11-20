Мехико, , 09:38 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 576 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов превысило 100 тыс. Об этом 20 ноября сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

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По его данным, в настоящее время общее число умерших от нового заболевания в стране составляет 100 104. Также сообщается, за последние 24 часа в Мексике выявили 3918 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 1 015 071.

При этом он уточнил, что на данный момент в стране 762 025 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Мексике за сутки было выявлено 1757 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.