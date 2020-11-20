Краснодар, , 09:36 — REGNUM На дом доставят новогодние подарки детям из малообеспеченных семей в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе администрации края. Поручение 19 ноября на заседании оперштаба дал губернатор Вениамин Кондратьев.

«Мы не можем лишить детей праздника. К новому году они должны получить подарки. В этом году их нужно доставить на дом», — сказал глава региона.

По информации заместителя губернатора Анны Миньковой, на данный момент на территории края проживают около 30 тысяч многодетных малообеспеченных семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в связи с пандемией в Краснодарском крае запрещено проведение массовых новогодних мероприятий, в том числе детских утренников.