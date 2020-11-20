Москва, , 09:46 — REGNUM Мошенники в преддверии главной распродажи года становятся активнее, напомнили в Роскачестве. Правила онлайн-покупок, которые помогут избежать потери денег, опубликованы 20 ноября пресс-службой организации.

В 2020 году, отметили в организации, мошенники зарегистрировали сотни фальшивых сайтов ещё за месяц до «чёрной пятницы», теперь их уже тысячи. Все рекомендации сводятся к одной — покупателю стоит быть предельно внимательным, подчеркнул заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

«Мошенники выкупают места в топе поисковой выдачи, так что следите внимательно, на каком именно сайте вы делаете покупку», — говорится в сообщении.

Перед онлайн-покупкой нужно обратить внимание на доменное имя сайта. В этом году популярны фальшивые домены брендов с суффиксом «off». Покупать товары стоит в надёжных интернет-магазинах. Если домен вызывает сомнения, его можно проверить с помощью Whois-сервисов. Недавняя регистрация должна насторожить покупателя.

О надёжности сайта говорит протокол «https» и действующий сертификат безопасности, на который указывает изображение замочка в адресной строке. Если этих признаков нет, персональные данные на сайте оставлять нельзя.

В Роскачестве также советуют сравнивать цены. Подозрительно выглядят непропорционально большие скидки.

На мошеннических сайтах чаще всего указаны реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька. Вернуть свои деньги после такого перевода вряд ли получится.

Переходить на сайты по ссылкам в письмах и мессенджерах небезопасно. Адрес следует вводить вручную. Не стоит поддаваться на призывы заманивающих баннеров, таймеры оставшегося времени и тому подобное. Эти приёмы нужны, чтобы подтолкнуть к покупке.

Также не стоит забывать об антивирусной программе на компьютере и телефоне. Она защищает устройство от заражения вредоносной программой, с помощью которой мошенники могут украсть деньги с банковского счёта.

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