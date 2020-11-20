Стокгольм, , 09:33 — REGNUM В сети появился трейлер нового обновления для игры Warhammer: Vermintide 2. Его опубликовали 19 ноября на YouTube-канале шведской студии Fatshark.

Разработчики посвятили трейлер новому подклассу для Бардина Горекссона под названием «Инженер-изгой». Сообщается, что теперь герой сможет использовать различную тяжёлую технику, а также специальный пистолет и зубчатый молот.

Напомним, Warhammer: Vermintide 2 — это кооперативный шутер с видом от первого лица. Игра получила преимущественно положительные отзывы как от геймеров, так и от критиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчикам Shadow Complex удалось «перенести» игру на PlayStation 5

Читайте развитие сюжета: Ещё одна жертва коронавируса: игра CrossfireX не выйдет в 2020 году