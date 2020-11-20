Москва, 20 ноября 2020, 09:32 — REGNUM В Москве в Музей Победы на Поклонной горе 20−21 ноября пройдет Международный научно-практический форум «Уроки Нюрнберга», сообщается на сайте музея.
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Форум приурочен к 75-летию начала главного трибунала ХХ века — Нюрнбергского процесса. На форума выступит председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
На сайте Музея Победы и YouTube-канале музея покажут фильмы о Нюрнбергском процессе. Зрители увидят четыре документальные ленты о ходе процесса — свидетельские показания жертв нацистского режима и допросы главарей третьего рейха.
Как сообщало ИА REGNUM, видеообращение к участникам международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга» запишет президент России Владимир Путин.
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