Стокгольм, , 09:34 — REGNUM В связи с новой волной распространения коронавирусной инфекции правительство Швеции разрешило Агентству общественного здравоохранения устанавливать локальные запреты на посещение домов престарелых в некоторых регионах. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Напомним, что 1 апреля правительство Швеции ввело общенациональный запрет на посещение домов престарелых. Через полгода, 1 октября, данная ограничительная мера был аннулирована.

Однако 19 октября премьер-министр Стефан Лёвен заявил, что Агентство общественного здравоохранения в течение ближайших трех месяцев будет иметь возможность закрывать дома престарелых от посетителей в регионах, наиболее сильно пострадавших от распространения коронавируса.

«Мы понимаем, что это вмешательство в жизнь граждан, поэтому правительство хочет реагировать там, где это необходимо», — заявил Лёвен.

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