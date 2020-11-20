Москва, , 09:28 — REGNUM В Москве планируется отремонтировать 135 поликлиник к 2023 году. Об этом 20 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

«К 2023 году рассчитываем закончить ремонт всех 135 городских поликлиник, которые сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии», — заявил мэр.

Он рассказал, что программу ремонта во время пандемии решили не останавливать. В обновлённых помещениях появилась открытая регистратура, дизайнерские элементы в оформлении, расширены коридоры, установлены бесшумные лифты.