Улан-Удэ, , 09:27 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ всё же пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки, в ходе которых горожане могут закупиться впрок мясом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства, долгое время их проведение оставалось под вопросом из-за пандемии.

Однако накануне глава ведомства Даба-Жалсан Чирипов объявил, что ярмарка всё же состоится с некоторыми ограничениями. В частности, участникам рекомендовано иметь при себе маски, соблюдать дистанцию и так далее.

«На территории города организованы пять ярмарочных площадок. Все они будут функционировать с 25 по 29 ноября», — отметил министр.

Всего в Улан-Удэ, как ожидается, прибудут из районов около 350 продавцов. Соответственно, число покупателей будет в разы больше. Между тем в республике с 16 по 29 ноября объявлен локдаун — закрыты торговые центры, кафе, фитнес-клубы и другие места массового скопления людей.

Как сообщало ИА REGNUM, владельцы бизнеса вышли на улицу, протестуя против решения властей. Их особенно возмутило то, что ограничения не коснулись федеральных сетей.

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