Сухум, , 09:29 — REGNUM 65 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 19 ноября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 256 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 65 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ и в Сухумской инфекционной больнице госпитализированы 112 пациентов, у 103 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 25 человека. Дополнительно 37 пациентов с коронавирусной инфекцией размещены в мобильном госпитале Минобороны РФ, развернутом в Сухуме. Там в тяжёлом состоянии пять человек.

Всего в Абхазии, по данным штаба, выявили 5278 носителей SARS-CoV-2. Из них 3608 победили инфекцию, в том числе 120 — за последние сутки. За время пандемии в Абхазии скончались 67 пациентов с диагнозом COVID-19.

По данным на 18 ноября, в Абхазии коронавирус выявили в течение суток у 39 человек. Тогда провели 155 исследований на SARS-CoV-2.

Стоит отметить, что ранее в Абхазии для защиты населения от коронавируса были введены ограничения на массовые мероприятия. Власти также запретили свадьбы и похороны с участием более десяти человек, а учебные заведения, детские сады, а также секции и кружки были закрыты. В госучреждениях и на предприятиях в республике действует масочный режим.

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