Солт-Лейк-Сити, США, , 09:27 — REGNUM Ремастер-версия игры Shadow Complex стала доступна на консоли PlayStation 5. Об этом 19 ноября на своей странице в Twitter сообщили разработчики проекта.

https://twitter.com/shadowcomplex/status/1329499365854089216

Ранее Shadow Complex находилась в списке игр, которые не будут доступны на PS5 по обратной совместимости. Теперь, после её «перехода» на консоль нового поколения, в нём осталось всего девять проектов.

Напомним, консоль PlayStation 5 поступила в продажу 12 ноября 2020 года. В России она появилась только вчера, 19 ноября.

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