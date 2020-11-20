Новосибирск, , 09:25 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 20 ноября, за минувшие сутки выявлено ещё 186 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 176 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 39 лет, 77 лет и женщины в возрасте 49 лет, 59 лет и 65 лет. Всего в регионе умерли 682 человека, — уточнили в оперштабе. — В отделениях реанимации находятся 205 человек, на ИВЛ — 60 пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 20 898 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1341 ребёнка, 17 013 пациентов выписаны с выздоровлением.