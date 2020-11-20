Санкт-Петербург, , 09:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за шторма, который бушевал больше суток, пострадал один человек. Также из-за сильного ветра в городе на Неве упало несколько десятков деревьев, светофоров и слабо закрепленных конструкций. В Ленинградской области поваленных на дороги региона деревьев оказалось больше двух сотен.

Как сообщили 20 ноября в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в течение суток пожарно-спасательные подразделения Северной столицы совершили 44 выезда для устранения последствий сильного ветра, порывы которого в некоторых районах города достигали 27 м/с. Зафиксировано 12 случаев падения деревьев, 18 случаев падения светофоров и дорожных знаков, 14 случаев падения слабо закрепленных конструкций. Кроме того, пострадал один человек.

«В настоящее время спасатели продолжают в случае необходимости оказывать помощь городским службам в устранении последствий непогоды. Силы постоянной готовности Главного управления МЧС России по г Санкт-Петербургу функционируют в режиме «повышенной готовности», — отметили в ведомстве.

По решению губернатора города Александра Беглова, все силы и средства территориальной подсистемы реагирования на ЧС также приведены в режим повышенной готовности.

Не менее разрушительная стихия прошлась и по Ленинградской области. Там в результате сильного ветра только за прошедшую ночь на дороги региона рухнуло 264 дерева.

«Больше всего стихия разгулялась в Выборгском, Сланцевском и Тосненском районах. Убрали всё, работаем в усиленном режиме, следим за погодой», — рассказали в комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области.

По прогнозам синоптиков, в течение дня 20 ноября в городе сохранится сильный порывистый ветер, ожидается гололедица. В связи с этим ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу призывает жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях. Автолюбителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Читайте ранее в этом сюжете: После аномального тепла в Петербурге резко похолодало

Читайте развитие сюжета: 21 ноября в Москве ожидается около 0 °C, сильная гололедица