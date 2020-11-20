Брюссель, , 09:18 — REGNUM Поставки в Венгрию российской вакцины «Спутник V» не обсуждались на видеоконференции лидеров стран ЕС, которая прошла 19 ноября. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила на пресс-конференции по итогам видеосаммита, в основном посвящённого борьбе с коронавирусом.

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Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил о получении первых образцов российской вакцины «Спутник V». Отвечая на вопрос о поставках в Венгрию российского препарата, фон дер Ляйен заявила, что такой темы на прошедшей конференции не было.

Глава ЕК подчеркнула, что вакцинация — это вопрос доверия и безопасности. Это возможно только при прозрачности данных о разработке вакцины и о проведении клинических испытаний.

«Поэтому очень важно, чтобы любая вакцина, которая будет использоваться, прошла авторизацию Европейским медицинским агентством», — заключила она.

Еврокомиссия подписала ряд контрактов на приобретение будущих противокоронавирусных вакцин, но российских производителей среди них нет.

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