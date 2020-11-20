Ташкент, , 09:17 — REGNUM На 82-м году жизни скончалась заслуженная артистка Узбекистана Клара Джалилова, сообщили 20 ноября в пресс-службе агентства «Узбеккино».

В агентстве выразили соболезнования родным и близким артистки. Она известна ролями в фильмах «Очарован тобой», «Бунт невесток», «Об этом говорит вся махалля», «Дуэль под чинарой» и других картинах.

Заслуженный успех Клара Джалилова получила после фильма «Очарован тобой» (1958 года). Оны сыграла главную роль и исполнила вокальные партии. Фильм стал первой узбекской кинокомедией.