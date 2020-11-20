Саратов, , 09:16 — REGNUM В Саратовской области коронавирусная инфекция выявлена по состоянию на 20 ноября у 24 707 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили у 238 жителей региона. Минувшим днем заболели 235 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 18 722 человека, за сутки — 523 пациента. Всего скончались 197 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых случаев — 175 из числа контактных, 63 — с неустановленным источником заражения. 103 инфицированных среди лиц старше 60 лет, 17 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у 23 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 723,8 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,9 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Балаковском доме-интернате для престарелых и инвалидов коронавирусную инфекцию выявили у 50 человек. Заболевание подтвердилось у 17 сотрудников и 33 пациентов.

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