Кызыл, , 09:14 — REGNUM В Туве общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 11 504. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 105 новых случаев.

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39 из них зарегистрированы в столице региона Кызыле. Кроме того, диагноз подтвердился у жителей 13 районов. Тем временем выздоровели от COVID-19 за сутки 302 пациента.

«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находятся 94 человека. На ИВЛ находится четыре пациента, на НИВЛ — 16. За последние сутки госпитализированы 94 человека», — добавили в минздраве.

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