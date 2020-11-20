Кемерово, , 09:11 — REGNUM В Кемеровской области в настоящий момент порядка 1000 человек получили медикаменты для лечения COVID-19 на дому. Об этом заявил заместитель губернатора региона Алексей Цигельник.

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«Хочу обратить внимание всех, что выдача медикаментов не является разовой. При первом назначении учитывается то заболевание или та стадия заболевания, которая имеется у пациента на момент обращения к доктору. В дальнейшем по мере контроля, если нужны какие-то иные препараты, то сохраняется возможность получить их тем же самым порядком, при изменении назначения врача, — уточнил Цигельник. — Кроме того, сохраняется в течение длительного времени реализуемая возможность получения больничного листа лицам 65+. Несколько тысяч человек такой возможностью воспользовались».

Напомним, Алексей Цигельник также заявил, что заболеваемость COVID-19 в Кемеровской области продолжает плавно снижаться.

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