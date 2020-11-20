Москва, , 09:10 — REGNUM Победа над пандемией коронавируса уже близка, сообщил 20 ноября мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Собянин и Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Рассказывая о ремонте поликлиник, глава столицы отметил, что сейчас не до комфорта, а главное — обеспечить диагностику и помощь врача.

«Но победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача», — написал Собянин, рассказывая о ремонте, который проводится в московских поликлиниках.

Мэр отметил, что в городе не стали останавливать программу ремонта поликлиник.