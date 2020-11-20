Ставрополь, , 09:09 — REGNUM Подросток, устроивший смертельное ДТП в Ставропольском крае, предстанет перед судом. Ему инкриминируется нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, а также бездействие в оказании помощи пострадавшей, сообщили ИА REGNUM 20 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным обвинения, в августе 2020 года 16-летний житель Кочубеевского района купил автомобиль, хотя по возрасту еще не имел прав на вождение. Во время одной из поездок по улицам села Кочубеевского подросток выехал на тротуар и сбил 15-летнюю девочку. Виновник ДТП не оказал пострадавшей помощь и не вызвал скорую помощь, а скрылся с места происшествия. От полученных травм девочка умерла.

Сразу после задержания подросток по решению суда был взят под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Кочубеевский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, данное происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Вечером того же дня жители Кочубеевского вышли на сход с требованием наказать виновника аварии, а также навести порядок на улицах села.

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