Сеул, , 09:04 — REGNUM В столице Южной Кореи началась третья волна распространения коронавирусной инфекции. Об этом 20 ноября заявил на брифинге в Сеуле представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо.

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"Считаем, что в настоящее время идет третья волна инфекции в столичном регионе», — сказал он.

Также представитель минздрава страны отметил, что в настоящее время властями страны рассматривается возможность поднятия уровня соблюдения безопасной дистанции, и добавил, что за последние сутки в Сеуле было выявлено максимальное с начала августа число носителей коронавируса — 218.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Южной Корее стало составлять 30 017.