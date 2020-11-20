Москва, , 09:03 — REGNUM Вечером 20 ноября в Москве начнёт формироваться устойчивый снежный покров, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном», — говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, во второй половине дня зарядят снегопады, усилится ветер, закружат метели, а на земле начнется формирование устойчивого снежного покрова, высота которого к концу дня составит два-четыре сантиметра.

Температура в Москве ожидается около нуля градусов, скорость ветра — до десяти метров в секунду.