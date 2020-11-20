Владикавказ, , 09:03 — REGNUM Жительницу РСО-Алании обвинили в махинациях с материнским капиталом на 67 млн рублей. Женщину отправили в колонию на два года со штрафом в размере 800 тыс. рублей, сообщили 20 ноября в пресс-службе прокуратуры по республике.

Как установлено в ходе следствия и в суде, в 2013 году вместе с другими участниками преступной группы обвиняемая создала кооператив. Участники мошеннической схемы привлекли около 160 граждан обещаниями предоставить целевые займы под материнский капитал.

С помощью подложных документов злоумышленники получили от управления Пенсионного фонда России по Моздокскому району в счет погашения несуществующей кредиторской задолженности более 67 млн рублей, которые обналичили и похитили.

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