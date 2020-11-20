Ульяновск, , 09:00 — REGNUM В Ульяновской области на рассмотрение депутатов Законодательного собрания региона внесён проект закона об изменении административно-территориального устройства. Это связано с предложение об образовании ещё одного населённого пункта с приданием ему соответствующего правового статуса — села Успенское, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Изменения предлагается внести в законы о муниципальных образованиях и административно-территориальном устройстве области. Законодательная инициатива связана с образованием на территории Жедяевского сельского поселения Старомайнского района ранее не существовавшего населённого пункта — села Успенское. Данный населённый пункт не является административно-территориальной единицей, в связи с чем законопроект предусматривает придание ему соответствующего правового статуса.

В пояснительной записке за подписью исполняющего обязанности председателя Совета депутатов Жедяевского сельского поселения Ольги Филипповой отмечается, что проектирование «села Успенское» площадью 400 гектаров началось в 2010 году, в настоящее время вносятся изменения в генплан поселения в части определения границ села, его функциональных зон, включая зоны под размещение аэродрома, создание объектов инфраструктуры и жилых территорий.

Что касается названия, то оно связано с майнским Успенским женским монастырём, который был основан на берегу реки Майна в 19 веке. В 2007 году на старом месте стали строить новый храм Успения Пресвятой Богородицы, в настоящее время здесь проводятся богослужения.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 гола в Ульяновской области на заседании Законодательного собрания региона было поддержано решение об установлении границ с Саратовской областью. Документ не предусматривает фактических изменений границы и площади территорий. В 2019 году парламенты Ульяновской области и Чувашии поддержали установление границ между регионами.