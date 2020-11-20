Пермь, , 09:00 — REGNUM Мэрия Москвы безвозмездно передаст Пермскому краю 40 автобусов, которые помогут снизить загруженность и обновить действующий автопарк в муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба администрации Прикамья.

«Все автобусы будут распределены между территориями Прикамья, чтобы повысить комфортность общественного транспорта. В частности, поступившие автобусы отправятся в Соликамск и Березники», — сказал губернатор Дмитрий Махонин.

Напомним, в регионе проводят транспортную реформу. С 15 июля по новой транспортной модели уже работает Пермь.

В 2020 году край закупил для межмуниципальных перевозок 68 автобусов: 24 автобуса среднего класса «Lotos-206» и 44 автобуса большого класса «НЕФАЗ 5529». Они начнут работу с 1 декабря.

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