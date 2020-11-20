Казань, , 09:04 — REGNUM В Татарии зарегистрирована смерть еще двоих пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди погибших — 58-летний мужчина, которого госпитализировали в стационар с коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией. Состояние пациента ухудшалось на фоне обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Второй летальный исход произошел с 48-летним больным. Мужчину доставили в госпиталь с пневмонией. Его лечение осложнялось на фоне дыхательной недостаточности. Также у пациента имелись хронические заболевания. Причину смерти в обоих случаях установили в результате патологоанатомической экспертизы.

Всего по состоянию на 20 ноября погибшими от COVID-19 числятся 126 жителей Татарии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии по информации на 19 ноября заражены коронавирусом 9 489 человек, за сутки заболел ещё 61 пациент. Минувшим днем заразились 62 жителя. Всего выздоровели 8 318 человек, за сутки — 44 пациента.

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