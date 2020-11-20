Ханты-Мансийск, , 08:56 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 203 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом 20 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 201 случай.

Всего с начала пандемии в Югре на 20 ноября зарегистрировано 32 255 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 27 210 человек, 352 пациентов с COVID-19 скончались (на девять человек больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 20 ноября составляет 0,99. За сутки на COVID-19 обследовано 8 919 человек, всего — 972 796.