Махачкала, , 08:54 — REGNUM Первый в Дагестане центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма откроется 26 ноября в Махачкале, на базе детско-юношеской автошколы. Обучать правилам дорожного движения и безопасному поведению в транспортной среде здесь будут детей в возрасте от пяти лет, а также родителей и педагогов, сообщили ИА REGNUM 20 ноября в пресс-службе минобрнауки республики.

Центр создан в рамках всероссийского проекта по снижению числа дорожных аварий с участием детей и подростков, который реализуется с 2017 года Российским союзом автостраховщиков совместно с ГИБДД. На сегодняшний день такие центры открыты в 39 регионах России, к 2021 году проект должен охватить всю страну.

Обучение на базе центров по профилактике детского травматизма включает в себя теорию, практику и игровые форматы. Для трех возрастных категорий детей и подростков разработаны отдельные программы по обучению, учитывающие особенности целевых аудиторий. Отмечается, что в разработке методологии принимали участие ведущие эксперты страны в области безопасности дорожного движения, медицины, психологии и педагогики.

По данным министерства, за десять месяцев 2020 года в Дагестане зафиксировано 184 ДТП с участием детей до 16 лет. В этих авариях погибли 13 несовершеннолетних, еще 175 получили травмы.