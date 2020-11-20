Оренбург, , 08:48 — REGNUM Бывшему главе Светлинского района Оренбургской области Виктору Тараканову, обвиняемому в коррупции, суд изменил меру пресечения. Экс-чиновнику запрещены определенные действия вместо домашнего ареста, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Согласно новой мере пресечения, Тараканову до 19 декабря запрещено с 22:00 до 06:00 покидать место проживания, общаться с подозреваемыми, обвиняемыми и свидетелями по уголовному делу, общаться с помощью интернета и пользоваться почтой и телеграфом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший чиновник задержан в мае 2020 года по подозрению в получении взяток за помощь в заключении контрактов по благоустройству. На имущество экс-главы района наложен арест.

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