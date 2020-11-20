Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Представители США, Узбекистана, Афганистана и Пакистана планируют провести встречу для налаживания связей и развития региональной торговли. Об этом написал спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в своем Twitter.

Дипломат прокомментировал итоги встречи с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, который находится с визитом в США. Собеседники обсудили мирные переговоры по Афганистану и необходимость прекращения огня.

Стороны также обсудили развитие региональных связей для налаживания мирной жизни в Исламской Республике. Халилзад добавил, что в скором времени ожидается создание регионального инвестиционного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов посетил с визитом Вашингтон. 17 ноября он встретился с помощником государственного секретаря США Робертом Дестро. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений.

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