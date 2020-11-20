Владикавказ, , 08:46 — REGNUM В Северной Осетии ситуация по коронавирусу в последнее время стабилизировалась, но говорить о прохождении пика заболеваемости пока рано. Так оценил состояние региона по распространению коронавирусной инфекции 19 ноября заместитель главного врача Республиканской клинической больницы Владимир Дзахов.

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«Если неделю назад можно было говорить о росте заболеваемости, то последние несколько дней идет стабилизация по количеству больных, но говорить о том, что пик пройден, рано», — цитирует Дзазохова региональный оперативный штаб.

Напомним, в настоящее время в республике ежедневный прирост числа новых пациентов с коронавирусом составляет около 70 человек. Число выписанных в связи с выздоровлением в последние дни достигает около сотни человек. Общее численность носителей коронавируса за все время достигла 8536 человек, выздоровели из них 6365 пациентов, скончались 73 жителя региона.