Бразилиа, , 08:44 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 35,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 ноября сообщает минздрав страны.

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По данным бразильского министерства, за последние 24 часа в стране выявили 35 918 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 5 981 767.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 606 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 168 061.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 5 407 498 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки был выявлен 34 901 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.