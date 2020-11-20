Уфа, , 08:45 — REGNUM Закон, упрощающий проведение переписи населения в 2020 году, вступил в силу в Башкирии. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

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По словам председателя государственного собрания региона Константина Толкачева, руководство муниципальных образований получило некоторые государственные полномочия для оперативного проведения переписи, обеспечения максимального охвата населения переписью, получения более достоверных ее результатов.

Толкачев подчеркнул, что сотрудники статистической службы и переписчики в основном будут работать непосредственно в населенных пунктах. А для этого им будут нужны помещения, транспорта и средства связи. Поэтому было принято решение делегировать соответствующие полномочия муниципальным образованиям. При этом регион компенсирует им расходы на эту работу за счет субвенций.

Спикер госсобрания также отметил, что в законе был учтен перенос сроков Всероссийской переписи населения, которая была запланирована на октябре текущего года, но из-за пандемии коронавируса сроки сдвинулись: перепись намечена на апрель 2021 года.

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