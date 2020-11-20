София, 20 ноября 2020, 08:43 — REGNUM За минувшие 24 часа в Болгарии было выявлено 3899 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 20 ноября сообщает единый информационный портал минздрава страны.
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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 114 535.
Кроме этого, уточняется, суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Болгарии на сегодняшний день составило 2649.
Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Болгарии было выявлено 3938 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.