София, , 08:43 — REGNUM За минувшие 24 часа в Болгарии было выявлено 3899 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 20 ноября сообщает единый информационный портал минздрава страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются — все новости»

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 114 535.

Кроме этого, уточняется, суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Болгарии на сегодняшний день составило 2649.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Болгарии было выявлено 3938 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.