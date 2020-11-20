Туркестан, Казахстан, 20 ноября 2020, 08:35 — REGNUM Правоохранительные органы пресекли деятельность 16 подпольных казино в Туркестанской области Казахстана, сообщили в пресс-службе комитета по финансовому мониторингу министерства финансов республики.
Сотрудники департамента экономических расследований региона провели оперативное мероприятие «STOP-игра». За две недели закрыты 16 игорных заведений в Туркестане, Сарыагаше, Кентау и Жетысае.
Оперативники изъяли 39 телевизоров, 71 компьютер, 69 мониторов, 25 принтеров, 12 сканеров для чеков и денежные средства в размере 1,2 млн тенге ($2801).
Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября казахстанские правоохранительные органы пресекли деятельность семи игровых точке в Карагандинской области. Полиция изъяла около 200 игровых автоматов.
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