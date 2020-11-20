Горно-Алтайск, , 08:34 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано 120 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число выявленных случаев за весь период эпидемии достигло 10 215.

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"Коронавирус подтвердился у 30 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребёнка; у 23 жителей Майминского района; у 14 жителей Шебалинского района, в том числе у двух детей; у 13 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у 13 жителей Усть-Канского района; у семи жителей Улаганского района; у шести жителей Онгудайского района; у четырёх жителей Чемальского района, в том числе у одного ребёнка; у четырёх жителей Чойского района; у трёх жителей Турочакского района; у трёх жителей Усть-Коксинского района», — добавили в штабе.

В большинстве случаев носители были обследованы после появления симптомов заболевания.

Тем временем за сутки излечились от COVID-19 ровно сто пациентов. Всего к настоящему времени выздоровел 8051 человек. Скончались 92 носителя коронавируса, в том числе 86 — от COVID-19.

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