Владикавказ, , 08:34 — REGNUM Информация о ситуации по коронавирусу в Северной Осетии, поступающая из официальных источников, совершенно правдивая. Статистику по смертности никто не скрывает. Об этом 19 ноября заявил заместитель главврача Республиканской клинической больницы Владимир Дзахов.

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"Никакого смысла скрывать показатели по смертности нет. Умершие проходят патологоанатомическое вскрытие с определением причин смерти, с указанием наличия коронавируса, сопутствующих заболеваний, пневмонии», — приводит слова врача республиканский оперативный штаб.

Дзасохов также отметил, что по количеству больных и по тяжести протекания болезни ситуация в настоящее время сложнее, чем весной. Это происходит в том числе из-за сезонных заболеваний, которые ослабляют организм. При этом, по словам заместителя главврача, среди заболевших стало больше молодых, хотя они и переносят болезнь более легко, чем люди в возрасте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии, по данным на 19 ноября, число скончавшихся от COVID-19 составило 73 человека, всего в республике 8536 человек заразились коронавирусом, из них 7612 выздоровели.

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